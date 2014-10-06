Глава администрации Московского района Владимир Ушаков ушёл в отставку

Глава администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков покинул свой пост. О решении он объявил в день своего 70-летия, 17 апреля, на странице в социальной сети ВКонтакте. Ушаков руководил районом 25 лет.

Владимир Ушаков поблагодарил жителей за поздравления с днём рождения, а также за обращения и идеи, многие из которых удалось реализовать. "Спасибо вам за доверие, за активность, за неравнодушие к судьбе района", — написал он.

Продолжит путь корабля под названием "Администрация Московского района Санкт-Петербурга" мой первый заместитель Александра Викторовна Захарова, она назначена губернатором временно исполняющей обязанности главы администрации Московского района. Владимир Ушаков, экс-глава администрации Московского района Петербурга

Причины ухода с поста он не уточнил. В правительстве города информацию об отставке пока официально не комментировали.

Фото:Вконтакте / glava_mck