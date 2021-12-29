Глава ЗакСа Петербурга прокомментировал увольнение педагога за стихи Хармса

Спикера ЗакСа удивляет, почему женщина решила рассказать о ситуации спустя 2 месяца.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал скандал вокруг увольнения педагога-организатора гимназии № 186 Серафимы Сапрыкиной. Бельский увидел в поведении женщины нечто подозрительное. Его слова передал "ЗакС.Ру".

Спикер парламента отметил, что Сапрыкина за год сменила три школы.

Это происходило на уроке — на минуточку — 7 декабря, это был день, когда все говорили о Московской битве. Урок велся не по тематике. Человек оттуда уволился сам. Уже устроился в другую школу и оттуда уже тоже уволился. Александр Бельский.

Депутата удивило, что педагог решила рассказать о ситуации только спустя 2 месяца. Он предположил, что за этой ситуацией может кто-то стоять.

Напомним, ранее Серафима Сапрыкина опубликовала пост в Facebook, в котором она рассказала о ситуации, которая произошла с ней на прошлом месте работы. Она была педагогом-организатором и на одном из уроков решила прочитать десятиклассникам произведения Хармса и Введенского. Это не понравилось директору. По словам Сапрыкиной, она была категорически против чтения произведений поэтов, несмотря на то, что они были реабилитированы. Под давлением руководства педагог была вынуждена уйти. Директор школы озвучила другую версию.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга