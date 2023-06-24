Глава Забайкалья призвал жителей соблюдать спокойствие

Александр Осипов оценил ситуацию в регионе.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на собственной странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал видео, в котором чиновник призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с поступающей информацией от ЧВК "Вагнер" и Министерства по обороне. Глава российского региона назвал поступающие со вчерашнего вечера сведения "совершенно недопустимыми, тем более в это время". Спикер напомнил о том, что соответствующие правоохранительные органы будут принимать все необходимое для обеспечения спокойствия граждан. Он призвал каждую службу, предприятие и человека делать все для того, чтобы соблюдались меры безопасности и обеспечивалась жизнь края.

Всё будет в порядке Александр Осипов, губернатор Забайкальскго края

Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране.

Фото и видео: Вконтакте / Александр Осипов