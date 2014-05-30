Генерал Алексеев назвал действия ЧВК "Вагнер" ударом в спину стране

Военнослужащий считает, что Евгению Пригожину "нужно одуматься".

Генерал-лейтенант российской армии Владимир Алексеев, обращаясь к бойцам частной военной группы "Вагнер", заявил после слов Евгения Пригожина о том, что большего удара по имиджу России, Вооруженных сил РФ придумать нельзя. Он напомнил, что только глава государства вправе назначать высший руководящий состав Вооруженных сил страны, а бойцы ЧВК покушаются на эту власть.

Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Это государственный переворот. Я вас прошу одумайтесь, не нужно этого сейчас делать. Потому что большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно. Владимир Алексеев в видеообращении

Военнослужвщий добавил, что подобная провокация могла быть создана только государственными врагами. Он попросил бойцов ЧВК остановиться, не применять вооружение в отношении боевых подразделений страны. По мнению генерала-лейтенанта, стране не нужна гражданская война.

Суровикин, обращаясь к ЧВК "Вагнер": мы прошли тяжелый путь, призываю остановиться.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости