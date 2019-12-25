Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину

Для повышения уровня оплаты труда региональным пожарным ищется финансирование.

Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы сотрудников экстренного регионального ведомства президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Александр Осипов поручил местной администрации найти денежные средства на повышение зарплат сотрудникам "Забайкалпожспаса".

Сейчас эти средства изыскиваем сами, пересматриваем все бюджетные статьи, ищем возможность для финансирования. Также обращаемся в министерство финансов России и в аппарат Юрия Трутнева со всеми выкладками и расчетами. пресс-служба правительства региона

Напомним, что ранее пожарные сообщили главе государства, что около 1,1 тысячи человек трудоустроено в региональной структуре, а за свою опасную работу они получают оплату труда на уровне МРОТ. Российский лидер пообещал разобраться с этим вопросом, поговорив с главой региона. После обращения пожарных проверку начала прокуратура. Известно, что к политику обратились жители села Мангут Кыринского района. Губернатор оценил решение проблемы с зарплатами в 250 млн рублей.

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Фото: Piter.tv