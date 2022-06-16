Айсен Николаев сообщил о росте объемов финансирования данных задач.

Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе. Соответствующей информацией с журналистами поделился в интервью для "РИА Новостей" Айсен Николаев на полях Петербургского международного экономического форума. По данным чиновника, в 2022 году площадь природных возгораний в регионе в 20 раз меньше. По мнению эксперта, такого результата удалось достичь благодаря принятым мерам и росту финансирования, выделенного на данные задачи. Ранее Айсен Николаев поставил перед местными властями цель по сокращению площади пожаров на территории республики не менее, чем на 50%.

Количество пожаров в этом году где-то раза в три меньше, чем в прошлом. Но при этом площадь, пройденная пожарами, более чем в 20 раз меньше. Айсен Николаев, глава Якутии

Глава региона подчеркнул, что возгорания ликвидируются уже на первые сутки, чего экстренные ведомства не могли сделать в 2021 году из-за ограниченных возможностей в техническом плане. В прошлом году финансирование из федерального бюджета на задачи по борьбе с лесными пожарами увеличилось в пять раз. Из регионального бюджета было направлено средств больше, чем в 2,4 раза.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости