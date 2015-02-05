В Казани загорелся чердак исторического здания Алафузовского театра

Пожару был присвоен ранг № 2, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

В Кировском районе Казани загорелся чердак в здании Алафузовского театра. Огонь перекинулся на кровлю, передает телеканал "360".

Информация о пожаре поступила на пульт спасателям в 11:38. Пожару был присвоен ранг № 2, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Всего в тушении огня участвовали 147 спасателей и 41 пожарная машина, отмечают в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что самостоятельно эвакуировались 80 человек, обошлось без пострадавших. Казанская прокуратура начала проверку. Специалисты выяснят, соблюдались ли в здании, которое сейчас используется как арт-резиденция Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи "Созвездие — Йолдызлык", требования пожарной безопасности.

Ранее на месте пожара на Ветеранов обнаружили два трупа. Площадь пожара составила 7 кв. метров.

Фото: Piter.tv



