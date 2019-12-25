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На месте пожара на Ветеранов обнаружили два трупа
Сегодня, 9:03
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На месте пожара на Ветеранов обнаружили два трупа

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Площадь пожара составила 7 кв. метров.

Утром 14 июня в Красносельском районе после пожара обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели приехали в вызов в дом №160 на проспекте Ветеранов в седьмом часу утра. В двухкомнатной квартире обгорели 7 кв. метров площади. В 07:06 огонь удалось локализоваться. С пламенем боролись 4 единицы техники и 19 сотрудников МЧС.

Личности погибших не раскрываются.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что спасатели локализовали масштабный пожар на территории "Красного треугольника". 

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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