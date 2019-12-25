Глава Всеволожского района поприветствовал жителей по видеосвязи и сообщил об открытии новых школ

С вопросом к Андрею Низовскому может обратиться любой местный житель.

В пятницу, 27 марта, для жителей Всеволожска и соседних муниципальных образований была запущена онлайн-трансляция с участием районного главы Андрея Низовского и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Андрей Низовский представляет отчет о социально-экономическом развитии за прошлый год и рассказывает о планах района на будущее. Так, было отмечено, что в скором времени планируется открытие новых школ:

В 2020 году мы еще открываем две школы в Буграх на 950 мест каждая. - объявил Андрей Низовский

Во время трансляции жители могут задать вопросы представителям власти по телефону 8(800) 201-74-93. Видеозапись доступна в сообществах "Всеволожский медиацентр В1" и "Администрация Ленинградской области" социальной сети Вконтакте. Кроме того, ознакомиться с отчетом можно в профилях Александра Дрозденко во "ВКонтакте", Instagram и Youtube.

Ранее мы сообщали о том, что симфонический оркестр Ленобласти проведет бесплатную трансляцию концерта.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhskmediav1