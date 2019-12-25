Глава Выборгского района принял участие в Едином дне голосования

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин реализовал свое избирательное право на избирательном участке №249, расположенном в медицинском колледже Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Я пришёл на избирательный участок, чтобы сделать выбор за партию, которую я знаю, за кандидатов, баллотирующихся в Государственную Думу и ЗакС Ленобласти, которые вносят реальный вклад в развитие нашей страны, региона каждый день, не делая в отличие от многих популистские заявления перед выборами.
Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"
По словам Дмитрия Никулина, выборы в Выборгском районе прошли спокойно.
Главы администраций поселений Выборгского района приходили голосовать семьями.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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