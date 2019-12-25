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Глава Выборгского района принял участие в Едином дне голосования
Сегодня, 16:20
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Глава Выборгского района принял участие в Едином дне голосования

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По словам Дмитрия Никулина, выборы в Выборгском районе прошли спокойно.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин реализовал свое избирательное право на избирательном участке №249, расположенном в медицинском колледже Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Я пришёл на избирательный участок, чтобы сделать выбор за партию, которую я знаю, за кандидатов, баллотирующихся в Государственную Думу и ЗакС Ленобласти, которые вносят реальный вклад в развитие нашей страны, региона каждый день, не делая в отличие от многих популистские заявления перед выборами.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

По словам Дмитрия Никулина, выборы в Выборгском районе прошли спокойно.

Главы администраций поселений Выборгского района приходили голосовать семьями.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборы в госдуму, дмитрий никулин
Категории: Выборг, Лента новостей,

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