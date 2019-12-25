Главы администраций поселений Выборгского района приходят голосовать семьями

Во второй день голосования одним из первых посетил УИК №307, расположенный в поселке Вещево, глава администрации Высоцкого поселения Сергей Сахаровский.

Граждане Выборгского района продолжают выбирать депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона. Среди голосующих – главы муниципальных образований и главы администраций городских и сельских поселений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во второй день голосования одним из первых посетил УИК №307, расположенный в поселке Вещево, глава администрации Высоцкого поселения Сергей Сахаровский. На участок он пришел вместе со своей семьей. Отец – военный пенсионер, жена – сотрудница ЛОЭСК.

Наша семья всегда ходит на выборы. Сегодня каждый из нас может отдать свой голос за тех, кто будет работать на благо наших жителей, района, области и страны. Сергей Сахаровский, глава администрации Высоцкого поселения

По итогам первого дня голосования в УИК №307 сделали свой выбор более 100 человек.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО