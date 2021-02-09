Глава Верховного суда России предложил передать дознавателям дела о побоях

Сейчас потерпевшие не наделены публичными полномочиями, не являются профессиональными юристами.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев России предложил передать дознавателям дела о побоях. Заявление он сделал на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

Лебедев подчеркнул, что доказательства по данной категории дел обязаны собирать потерпевшие, так как дознание по ним не проводится. При этом, заявил председатель ВС, потерпевшие не наделены публичными полномочиями, не являются профессиональными юристами.

Нередко находятся в зависимом положении от обвиняемого, особенно по делам о домашнем насилии. Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ

По его словам, это делает для потерпевших сбор доказательств довольно затруднительным.

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Видео: kremlin.ru