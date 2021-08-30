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Глава "Вектора" заявил о природном происхождении коронавируса

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По его словам, первые заражения при этом могли произойти из-за нарушения мер безопасности в лаборатории.

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что коронавирус имеет природное происхождение. Об этом пишет "Интерфакс".

Максютов отметил, что первые заражения при этом могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время изучения вируса в лаборатории. Он считает, что "какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант". А в рамках исследования могли быть нарушены правила безопасности, в результате персонал мог заразиться.

По словам Максютова, естественное происхождение COVID-19 доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса. Он также отметил, что при контакте человека с животным в дикой природе возможен прямой перенос коронавируса.

Ринат Максютов также отметил во время выступления, что сейчас нет оснований для вакцинации детей от коронавируса. 

Видео: ВК/Российское общество "Знание"

Теги: природное происхождение коронавируса, ринат максютов, центр вектор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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