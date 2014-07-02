Глава ВТБ считает невозможным формирование мирового регулирования ИИ

Андрей Костин оценил угрозу, которую представляют технологии для людей.

Формирование в мире некоего общего механизма регулирования искусственного интеллекта сейчас невозможно. Соответствующее заявление участникам пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 сделал глава ВТБ Андрей Костин. Эксперт уточнил, что пока что ИИ остается на своей низкой стадии развития и лишь движется в сторону повышения собственных возможностей. Сейчас спикер не видит для человечества особых рисков о том, что людей может поработать техника или технологии.

Я не верю, несмотря на всякие форумы лондонские, в возможность в нынешнем конфликтном мире добиться какого-то международного регулирования правил игры в этой области. И это будет, скорее, как ядерная энергетика. Мы ее создали, но в гражданских целях она используется достаточно ограниченно, и то в основном в России. Андрей Костин, глава ВТБ

Костин заявил, что ВТБ тесно работает с ОСК.

Фото и видео: Вконтакте / FINOPOLIS