Глава ВОЗ заявил о паузе в вопросе инспекции в Россию по "Спутнику V"

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о том, почему инспекция не выехала в РФ.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о паузе в вопросе инспекции в Россию по регистрации российского профилактического препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V". Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал в рамках выступления на пресс-конференции. Эксперт заметил, что отсрочка в оформлении документации и проверки связана с проведением специальной военной операции РФ на территории Украины. Он добавил, что сроки возобновления инспекции по вакцине пока что неизвестны.

Мы еще не провели инспекцию. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Международный эксперт уточнил, что ранее предполагалось, что инспекционная группа ВОЗ отправится в Россию за несколько дней до начала проведения спецоперации на Украине, однако в настоящее время у представителей ведомства "нет пути для действий.

В ВОЗ: тяжесть протекания ковида снизится по мере усиления иммунитета.

Фото и видео: WHO

