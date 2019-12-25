В ВОЗ: тяжесть протекания ковида снизится по мере усиления иммунитета

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о нескольких вариантах развития сценария по распространению COVID-19.

В ВОЗ считают, что тяжесть протекания ковида снизится по мере усиления иммунитета у населения планеты. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в Женеве поделился генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению Тедрос Аданом Гебрейесус. Такой сценарий развития эпидемиологической обстановки он считает наиболее вероятным. На данный момент ВОЗ разработала третью редакцию стратегического плана по борьбе с ковидом.

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что вирус COVID-19 продолжит эволюционировать, однако тяжесть болезни снизится, поскольку вырастет иммунитет вследствие вакцинации и инфицирования. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Аналитик добавил, что международный стратегический план по ковиду от ВОЗ также предусматривает два других сценария развития. При снижении коллективного иммунитета, по мнению Гебрейесуса, в мире будут возникать "периодические всплески" заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этом случае медикам нужны будут бустерные прививки для уязвимых категорий граждан.

По наиболее благоприятному сценарию обществу следует ожидать появления штаммов коронавируса, вызывающих менее тяжелое заболевание. В этом случае врачам не потребуется менять формулу нынешних вакцин. При "наихудшем сценарии" сформируется более вирулентный и заразный вариант коронавируса.

Глава ВОЗ: COVID-19 станет последней пандемией в истории человечества.

Фото и видео: WHO

