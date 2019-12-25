Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире

Тедрос Аданом Гебрейесус объяснил, что миру угрожает штамм "Дельта".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал журналистам о том, что сейчас мир находится на начальном этапе новой коронавирусной волны. Такое заявление специалист сделал во время заседания комитета ВОЗ по ЧС. Мероприятие проходило в Женеве.

Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны. "Дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

В ВОЗ фиксируют рост числа новых пациентов и уровня смертности после инфицирования. При этом показатель летальности скачет вверх после 10 недель снижения. Индийский штамм ковида присутствует в 11 странах. Эксперты прогнозируют, что он станет доминирующим вариантом коронавируса, "если уже не стал".

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19.

Фото: WHO