Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19

На первом месте находятся США.

Россия поднялась на четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19. Об этом информирует сайт Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, на территории РФ в период с 3 января 2020 года по 13 июля текущего было зарегистрировано 5 833 175 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Также сообщается, что от COVID-19 умерли 144 492 человека

Отмечается, что на 6 июля 2021 года гражданам России ввели 42 830 589 доз препаратов от коронавируса.

Опережают Россию в данном перечне Индия и Бразилия. На первом месте по числу заболеваний COVID-19 находятся Соединенные Штаты с 33 518 946 заболевшими.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны на федеральном уровне не принимали решений об ужесточении ограничений для непривитых от COVID-19 граждан.

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