Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске

Глава Удмуртии сообщил о ликвидации химической аварии в Ижевске. Об этом Александр Бречалов написал в собственном Twitter-аккаунте. Чиновник пояснил, что накануне в регионе зафиксирован выброс хлора. Опасное вещество было выброшено со станции подъема воды.
Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована.
Александр Бречалов, губернатор Удмуртии
Эксперт объяснил местному населению, что в медицинские учреждения не обращались пациенты с признаками отравления хлором. Утром 3 июля специалисты продолжат брать замеры воздуха в регионе. Глава Удмуртии поблагодарил все службы, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии.
В Ижевске рухнувшая обшивка балкона едва не покалечила прохожих.
Фото: Piter.tv
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