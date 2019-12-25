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Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
Сегодня, 8:00
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Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске

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Никто из жителей города не обращался в скорую помощь из-за отравления хлором.

Глава Удмуртии сообщил о ликвидации химической аварии в Ижевске. Об этом Александр Бречалов написал в собственном Twitter-аккаунте. Чиновник пояснил, что накануне в регионе зафиксирован выброс хлора. Опасное вещество было выброшено со станции подъема воды.

Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована.

Александр Бречалов, губернатор Удмуртии

Эксперт объяснил местному населению, что в медицинские учреждения не обращались пациенты с признаками отравления хлором. Утром 3 июля специалисты продолжат брать замеры воздуха в регионе. Глава Удмуртии поблагодарил все службы, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии.

В Ижевске рухнувшая обшивка балкона едва не покалечила прохожих.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ижевск, удмуртия, хлор
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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