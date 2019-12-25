Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске

Никто из жителей города не обращался в скорую помощь из-за отравления хлором.

Глава Удмуртии сообщил о ликвидации химической аварии в Ижевске. Об этом Александр Бречалов написал в собственном Twitter-аккаунте. Чиновник пояснил, что накануне в регионе зафиксирован выброс хлора. Опасное вещество было выброшено со станции подъема воды.

Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована. Александр Бречалов, губернатор Удмуртии

Эксперт объяснил местному населению, что в медицинские учреждения не обращались пациенты с признаками отравления хлором. Утром 3 июля специалисты продолжат брать замеры воздуха в регионе. Глава Удмуртии поблагодарил все службы, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии.

В Ижевске рухнувшая обшивка балкона едва не покалечила прохожих.

Фото: Piter.tv

