Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Средства от него поступят в федеральный бюджет как неналоговые.

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие, которое продают россиянам. Данные поправки уже готовят депутаты Госдумы, пишет РБК.

Представитель Бречалова рассказал, что сбор, скорее всего, будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия. Это может привести к его подорожанию.

Сбор планируют ввести в начале 2021 года. Он составит три тысячи рублей за пневматическое оружие и 10 тысяч за огнестрельное. Средства от него поступят в федеральный бюджет как неналоговые.

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