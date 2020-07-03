  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:48
100
matveyvn
Код вставки плеера

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

0 0

Средства от него поступят в федеральный бюджет как неналоговые.

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие, которое продают россиянам. Данные поправки уже готовят депутаты Госдумы, пишет РБК.

Представитель Бречалова рассказал, что сбор, скорее всего, будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия. Это может привести к его подорожанию.

Сбор планируют ввести в начале 2021 года. Он составит три тысячи рублей за пневматическое оружие и 10 тысяч за огнестрельное. Средства от него поступят в федеральный бюджет как неналоговые.

Ранее мы писали, что С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.

Видео: YouTube / Первый Видео Авто Рынок

Теги: оружие, удмуртия, утилизационный сбор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии