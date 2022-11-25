Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области

Владимир Владимиров поблагодарил военных за защиту страны на СВО.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров навестил бойцов специальной военной операции в Херсонской области. Чиновник вручил военным награды, а также передал тепловизоры и квадрокоптеры, которые должны помочь на передовой линии фронта. Руководитель края отметил, что солдаты храбро сражаются "за правое дело и родину".

Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг. Владимир Владимиров в соцсетях

Чиновник добавил, что бойцам было важно передать "весточку из дома". Владимиров подчеркнул, что весь Ставропольский край сплотился ради поддержки солдат, включая работу волонтеров, предприятий и общественных деятелей.

Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения Крыма невоенным путем.

Фото и видео: Telegram / Владимир Владимиров