Глава Ставрополья навестил бойцов в Херсонской области

Глава Ставрополья Владимир Владимиров навестил бойцов специальной военной операции в Херсонской области. Чиновник вручил военным награды, а также передал тепловизоры и квадрокоптеры, которые должны помочь на передовой линии фронта. Руководитель края отметил, что солдаты храбро сражаются "за правое дело и родину".
Сегодня был в Херсонской области, в расположении наших бойцов. Приехал к ним, чтобы руки пожать и сказать спасибо. Они доблестно выполняют свой воинский долг.
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Чиновник добавил, что бойцам было важно передать "весточку из дома". Владимиров подчеркнул, что весь Ставропольский край сплотился ради поддержки солдат, включая работу волонтеров, предприятий и общественных деятелей.
Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения Крыма невоенным путем.
Фото и видео: Telegram / Владимир Владимиров
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