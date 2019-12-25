Глава Следкома взял под личный контроль дело об избиении педиатра в Петербурге

Врач получил травму головы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением педиатра в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина избил врача, который отказался ставить ребёнку прививку от столбняка. Инцидент произошел в конце апреля в отделении №33 городской поликлиники № 8 Невского района. По предварительным данным, у ребенка не было показаний к вакцинации, а также не было документов.

На агрессора возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Невский районный суд избрал ему меру пресечения.

Фото: ВКонтакте / Бастрыкин Александр Иванович