Председатель Следкома РФ взял под контроль расследование убийства 31-летней женщины

К Бастрыкину обратилась мать погибшей.

Жительница Петербурга обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проконтролировать расследование уголовного дела, которое завели после убийства ее дочери. Бастрыкин поручил правоохранителям подготовить доклад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 26 октября.

Известно, что 31-летняя женщина погибла летом этого года. По версии матери, злоумышленники выбросили девушку из окна многоквартирного дома. Инцидент произошел в июне.

Правоохранители завели уголовное уголовное дело. Мать погибшей уверена, что следователи знают имя преступника, но не привлекают его к ответственности.



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Фото: Следственный комитет