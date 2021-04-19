Около ТРК "Меркурий" неизвестный напал на дагестанца

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и огнестрельное ранение.

В Колпинском районе злоумышленник напал на дагестанца. Около ТРК "Меркурий" неизвестный мужчина подошел к заявителю и выстрелил в него.

Преступник сел в подъехавшую иномарку "Ауди" и уехал в неизвестном направлении. По информации Piter.tv, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Он попал в больницу. В стационаре у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и огнестрельное ранение.

Добавим, что на территории ТРК установлены камеры. Полицейские уже изъяли записи и изучают их. Кроме того, они ввели план "Перехват". Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv