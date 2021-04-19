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Около ТРК "Меркурий" неизвестный напал на дагестанца
Сегодня, 10:13
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Около ТРК "Меркурий" неизвестный напал на дагестанца

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Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и огнестрельное ранение.

В Колпинском районе злоумышленник напал на дагестанца. Около ТРК "Меркурий" неизвестный мужчина подошел к заявителю и выстрелил в него. 

Преступник сел в подъехавшую иномарку "Ауди" и уехал в неизвестном направлении.  По информации Piter.tv, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Он попал в больницу. В стационаре у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и огнестрельное ранение. 

Добавим, что на территории ТРК установлены камеры. Полицейские уже изъяли записи и изучают их. Кроме того, они ввели план "Перехват". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах выпившая жена ударила ножом в живот мужа.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрелили в дагестанца, колпино, напал на дагестанца, полиция, трк меркурий
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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