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Глава Шлиссельбурга отстранен от должности по решению суда
Сегодня, 18:59
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lizapoluda

Глава Шлиссельбурга отстранен от должности по решению суда

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Чиновник скрыл в декларации об имуществе 100 тысяч рублей и площадь дома.

В четверг, 3 сентября, кировский суд удовлетворил прошение прокуратуры об отставке руководителя города Шлиссельбурга Анатолия Рогозина. Чиновник получил незадекларированный доход в 100 тысяч рублей 3 года назад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Не указанные в декларации средства были получены от продажи Mercedes Benz GL 350, мотоцикла BMW и при помощи списания денег с нескольких счетов. Кроме того, Рогозин неверно указал площадь своего дома, отчитавшись о  247,7 квадратных метрах, хотя на деле она составляет  480 квадратных метров.

Ранее мы рассказали о том, что коллегу чиновника, который занимал ту же должность, подозревают в незаконном обогащении.

Фото: nevistok.ru

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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