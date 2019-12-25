Бывшего мера Шлиссельбурга подозревают в незаконном обогащении

На месте работы экс-главы города прошли следственные мероприятия.

В среду, 2 сентября, в администрации Шлиссельбурга были проведены обыски в рамках дела о превышении должностных полномочий бывшим мэром города Владимиром Номеровым. Об этом сообщил 47 news.

По версии следствия, экс-руководитель получил крупную сумму - 731 тысячу рублей - в качестве надбавки, которая не регламентирована законом. Уголовное дело было возбуждено 27 августа.

Кроме того, следственные мероприятия прошли и в доме матери чиновника, чем он был крайне возмущен.

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Фото: Piter.TV