Глава Северной столицы традиционно написал топ-5 итогов недели

Петербургские вузы выиграли федеральные гранты, которые потратят на исследование Арктики.

В воскресенье, 14 марта, губернатор Петербурга рассказал на своей странице "ВКонтакте" о выполненной работе на минувшей неделе.

На встрече с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным и главой Ленобласти Александром Дрозденко градоначальник Северной столицы обсудил развитие транспортного узла региона. В планах - строительство Витебской развязки Широтной магистрали и развязка в Кронштадте. Также политики договорились об увеличении количества электричек на Варшавском и Витебском направлениях.

Порадовался губернатор и за обучающихся в Петербурге. В этом году город на Неве стал лидером в рейтинге качества школьного образования. За это глава региона поблагодарил учителей. Высшие учебные заведения Северной столицы получили федеральные гранты на исследование Арктики.

Губернатор отметил, что "Энерготехнохаб Петербург" принял в свои ряды новых резидентов - "Яндекс" и "Арктические инициативы". Первые предоставят городу цифровые решения и виртуальные сервисы, а вторые создадут полигоны для испытаний. По мнению Александра Беглова, основная задача сегодняшней энергетики - сконцентрировать в регионе основные заказы, что повлияет на увеличение рабочих мест в городе. Как отметил градоначальник, лучшие умы должны оставаться в Петербурге.

На уходящей неделе было заключено соглашение между министерством спорта России и президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. По договору к 2024 году должны построить 12 футбольных полей и три спортивных манежа, 34 футбольных площадки обновят покрытие. Финансовую помощь получат и три спортивных школы.

Ранее в Piter.tv сообщили, что Рособрнадзор признал Петербург и Москву лучшими по качеству образования в стране.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов