Глава СВР Нарышкин назвал главную цель дела Навального

СВР фиксирует попытки западных стран "раскрутить" ситуацию с оппозиционным политиком.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал главную цель дела Навального. По его мнению, это остановка строительства газопровода "Северный поток-2". Его слова передаёт ТАСС.

Нарышкин рассказал, что СВР фиксирует попытки западных стран "раскрутить" ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, чтобы наказать РФ блокировкой газопровода. Такие методы глава СВР назвал примером недобросовестно конкуренции за европейский рынок по сбыту газа.

Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта. Сергей Нарышкин, глава СВР

Он считает, что "Северный поток-2" ставит под угрозу планы США по наращиванию поставок американского СПГ в Европу. Однако Нарышкин выразил надежду на то, что Евросоюз будет действовать, исходя из здравого смысла — в преддверии зимы.

Ранее глава СВР Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии.

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