Глава СПЧ считает целесообразным наладить работу по проверке здоровья мобилизуемых

Валерий Фадеев объяснил, как эти комиссии должны работать.

Глава Совета по правам человека в России считает целесообразным наладить работу по проверке здоровья мобилизуемых граждан. Соответствующее заявление Валерий Фадеев сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в центре МИА "Россия сегодня". Специалист уверен в том, что состояние здоровья призывников, попавших на СВО в рамках частичной мобилизации, должны оценивать медицинские комиссии.

Предыдущие комиссии они могли проходить 10-20 лет назад. Здоровье обычно у людей не улучшается. Мы консультировались и с врачебным сообществом, правильно все-таки вернуть комиссии. Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ

Эксперт видит необходимость в том, чтобы медицинский работник хотя бы проводил опрос мобилизованного, смотрел его медицинскую карту.

Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране.

Фото и видео: Пресс-центр МИА "Россия сегодня"