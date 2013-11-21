Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле

Валерий Фадеев прокомментировал проблему фиксации официального статуса блогера.

Глава Совета по правам человека при российском президенте Валерий Фадеев призвал ввести блогеров в правовое поле. Такое заявление общественный деятель сделал во время общения с журналистами.

Сложная задача. Сложная проблема. И, конечно, если подойти формально, то пора придавать блогерам с большим количеством подписчиков статус средств массовой информации. Это если формально. Но с другой стороны, и в журналистском сообществе тоже есть голоса, что не надо бы это пока делать. Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ

Эксперт напомнил, что проблемное явление считается новым процессом, так как Интернет сформировался "20 лет практически". На данный момент в СПЧ не знают точного решения ситуации, но специалисты предлагают постепенно вводить блогеров в то информационно-правовое поле, которое в первую очередь контролируется федеральным законом о СМИ.

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Фото: Piter.tv

