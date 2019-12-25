Пиотровский сожалеет, что новость о влиянии обнаженных скульптур на детей вызвала резонанс

В четверг, 8 апреля, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил сожаление, что тема влияния обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей взволновала общественность, причем сильнее, чем программа развития музея.
На пресс-конференции, на которой стало известно о жалобе, поднимали также вопрос развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще. Он уточнил, что подобные недовольства присутствуют всегда и тогда случай вспомнился как шутка. Помимо прочего, официальная жалоба поступила от частного лица в Смольный, а уже после этого ее направили в Эрмитаж, потому что там упоминали музей. Гражданка выразила беспокойство уровнем воспитания и цивилизованности России в целом. Петербурженка предложила выделить для таких скульптур отдельный зал с возрастным предупреждением.
То, что это все так возбудило – это симптом, как само это письмо, так и реакция на него. Это симптом того, что все не очень в порядке у нас со здоровьем общества.
Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа напомнил, что музей – особое место, правила поведения в котором определяет сам музей.
Можно в музей не ходить, указывать музею как можно и нужно что-то делать – это нельзя. Потому что получается, как в данном случае – свобода одного человека не должна ограничиваться свободой другого, права одного человека не должны ограничивать права другого.
отметил Пиотровский
Ранее мы писали, что Эрмитаж получил жалобу о пагубном влиянии обнаженных скульптур на детей.
Фото: pixabay
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