Глава Следкома поручил проверить факт возможного мошенничества юристов в отношении двух пенсионеров

Соответствующий сюжет вышел накануне в СМИ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Петербургу провести доследственную проверку информации из СМИ о возможных мошеннических действиях юристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, речь шла о телевизионном сюжете, в котором говорилось о городской юридической конторе, оказавшей пенсионеру услуги в оформлении льгот. За эту услугу композитор и лауреат государственной премии РФ Леонид Любовский заплатил более 100 тысяч рублей. Также журналисты рассказали о возможном мошенничестве в отношении жителя блокадного Ленинграда Юрия Николаенко – ему сотрудники другой юрфирмы предложили оформить липовую льготу в виде земельного участка за городом. За это пенсионер заплатил свыше 170 тысяч рублей.

Бастрыкин поручил коллегам из Петербурга изучить озвученные в СМИ доводы и немедленно возбудить уголовные дела при наличии оснований.

Ранее мы рассказывали, как петербурженка поверила липовому старшему следователю и лишилась 2,4 млн рублей.

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