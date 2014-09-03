Петербурженка поверила липовому старшему следователю и лишилась 2,4 млн рублей

Аферист убедил пенсионерку установить приложение для удаленного рабочего стола и назвать ему коды из СМС.

В пятницу, 26 февраля, в полицию обратилась 63-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина попалась в ловушку мошенника.

Со слов пенсионерки, утром ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился старшим следователем третьего отдела экономической безопасности. Мужчина назвался Рогачковым Анатолием Алексеевичем и заявил, что неизвестные пытались снять деньги со счетов пенсионерки, и снятие средств нужно предотвратить. Аферист убедил женщину установить на телефон программу для удаленного рабочего стола и сообщить ему коды из смс-сообщений. Доверчивая пенсионерка проделала эти нехитрые действия и лишилась 2,4 млн рублей, находившихся на ее счету.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: Piter.TV