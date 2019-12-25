Глава СК Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге

В Петербурге глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Об этом 2 сентября рассказали в пресс-службе СК.
Бастрыкин также выслушал доклад о расследовании уголовных дел, которые касаются выдачи разрешений на строительные работы на объектах культурного наследия Петербурга.
Участники обсудили вопрос строительства и реконструкции корпусов зданий Петербургской академии СК и культурного центра ведомства. Бастрыкин отметил, что важно уделить внимание "реставрационным работам, вернув зданию и внутреннему убранству исторический облик".
Ранее Бастрыкин потребовал проверить законность застройки у Пулковской обсерватории.
Фото: Информационный центр СК России
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