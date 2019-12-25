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Глава СК Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге
Сегодня, 20:14
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Глава СК Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге

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Участники обсудили вопрос строительства и реконструкции корпусов зданий Петербургской академии СК и культурного центра ведомства.

В Петербурге глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Об этом 2 сентября рассказали в пресс-службе СК. 

Бастрыкин также выслушал доклад о расследовании уголовных дел, которые касаются выдачи разрешений на строительные работы на объектах культурного наследия Петербурга.

Участники обсудили вопрос строительства и реконструкции корпусов зданий Петербургской академии СК и культурного центра ведомства. Бастрыкин отметил, что важно уделить внимание "реставрационным работам, вернув зданию и внутреннему убранству исторический облик".

Ранее Бастрыкин потребовал проверить законность застройки у Пулковской обсерватории.

Фото: Информационный центр СК России 

Теги: бастрыкин, глава ск рф, застройка, совещание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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