Глава СК Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге

Участники обсудили вопрос строительства и реконструкции корпусов зданий Петербургской академии СК и культурного центра ведомства.

В Петербурге глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Об этом 2 сентября рассказали в пресс-службе СК.

Бастрыкин также выслушал доклад о расследовании уголовных дел, которые касаются выдачи разрешений на строительные работы на объектах культурного наследия Петербурга.

Участники обсудили вопрос строительства и реконструкции корпусов зданий Петербургской академии СК и культурного центра ведомства. Бастрыкин отметил, что важно уделить внимание "реставрационным работам, вернув зданию и внутреннему убранству исторический облик".

Ранее Бастрыкин потребовал проверить законность застройки у Пулковской обсерватории.

Фото: Информационный центр СК России