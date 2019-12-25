Бастрыкин поручил заняться проблемой частных мансард у Марсового поля

Надстройка на историческом здании могла появиться незаконно.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению заняться проблемой появления мансард на одном из домов у Марсового поля. Как сообщает пресс-служба ведомства, председатель следкома обратил внимание на мансарды после материала в информационно-публицистической программе.

Как упоминается в сюжете, здание, расположенное на периметре Марсового поля, было выкуплено частной фирмой и стало гостиницей. При этом здание изменило привычный облик: появившаяся недавно надстройка вызвала общественный резонанс. Похожие случаи нередки для старых и памятных зданий Петербурга. Городские следователи проверят факты, изложенные в сюжете, в особенности разрешительные документы на изменение исторического здания и законность их выдачи.

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Фото: Piter.TV