Глава Росжелдора рассказал о подготовке кадров для развития железнодорожной отрасли

Он отметил, что в структуру агентства железнодорожного транспорта входят девять университетов и 54 техникума.

Глава Росжелдора Алексей Дружинин рассказал о подготовке кадров для развития железнодорожной отрасли. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Дружинин отметил, что в структуру Федерального агентства железнодорожного транспорта входят девять университетов и 54 техникума. По его словам, агентство работает в связке с компанией "РЖД". Глава Росжелдора подчеркнул, что средние технические специальности востребованы и в других отраслях. Он добавил, что в "РЖД" и в смежные компании устраиваются работать порядка 98% выпускников техникумов и около 80% выпускников вузов.

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