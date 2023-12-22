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Глава Росжелдора рассказал о подготовке кадров для развития железнодорожной отрасли

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Он отметил, что в структуру агентства железнодорожного транспорта входят девять университетов и 54 техникума.

Глава Росжелдора Алексей Дружинин рассказал о подготовке кадров для развития железнодорожной отрасли. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Дружинин отметил, что в структуру Федерального агентства железнодорожного транспорта входят девять университетов и 54 техникума. По его словам, агентство работает в связке с компанией "РЖД". Глава Росжелдора подчеркнул, что средние технические специальности востребованы и в других отраслях. Он добавил, что в "РЖД" и в смежные компании устраиваются работать порядка 98% выпускников техникумов и около 80% выпускников вузов.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год.

Видео: Правительство России

Теги: алексей дружинин, железные дороги, михаил мишустин, премьер-министр россии, росжелдор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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