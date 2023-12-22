Глава Ростехнадзора сообщил о совместной работе с "Росатомом" по вопросам энергетики

По его словам, в 2024 году планируется заключить соглашения с Мьянмой и Эфиопией в области мирного атома.

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий сообщил о совместной работе с "Росатомом" по вопросам энергетики. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, в 2024 году планируется заключить соглашения с Мьянмой и Эфиопией в области мирного атома. Благодаря этим соглашениям отечественные специалисты помогают создавать органы регулирования и обучают персонал. Также Трембицкий заявил, что Ростехнадзор сопровождает работу "Росатома" над реализацией инвестпроектов в других странах.

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