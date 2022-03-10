Глава Ростеха: санкции против РФ дают шанс на собственное развитие страны

Сергей Чемезов назвал санкционное давление на РФ серьезным.

Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о том, что западные санкции против России дают стране шанс на собственное развитие. Такое заявление специалист сделал во время рабочей встречи с сотрудниками предприятия. При этом спикер назвал введенные ограничения достаточно серьезными.

Нам предстоит непростая жизнь…Все время Россия боролась с различными санкциями, врагами, которые ее окружали, и всегда выходила победительницей. Я думаю, что и сейчас это будет сделано. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Чемезов рекомендовал представителям госкорпорации обратить внимание на то, что было сделано РФ с 2014 года, когда Запад ввел против страны первые санкции. В настоящее время внутри РФ производится многое из того, что раньше закупалось извне. Предприятия "Ростеха" готовы выполнять все имеющиеся социальные обязательства перед своими сотрудниками. В частности, будет расти оплата труда.

Порт "Бронка" приобрела госкорпорация "Ростех".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости