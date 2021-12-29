Глава "Ростеха" рассказал, когда в России начнется серийное производство МС-21

Самолет будет работать на двигателе российского производства.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, когда в России появится самолет МС-21 полностью российского производства. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Чемезова, начало серийного производства МС-21 начнется в 2024 году. Самолет будет оснащен двигателем российского производства.

Также Чемезов добавил, что к 2024 году самолет Sukhoi Superjet 100 станет полностью отечественным.

Ранее Мишустин предложил обсудить меры по госзаказу для гражданской авиации на 10 лет.

Видео: YouTube / Россия 24