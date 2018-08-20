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Глава Росстандарта Абрамов рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Сегодня, 9:42
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nastya960

Глава Росстандарта Абрамов рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

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Юридическое значение будут иметь только запись в специальной базе данных.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал "Российской газете" об отмене документов на поверку счетчиков. Бумажные документы заменят записью в специальной базе ведомства. Законопроект уже направили в Госдуму.

Абрамов отметил, что юридическое значение будут иметь только запись в специальной базе данных. Свидетельства на бумаге будут выдавать только по желанию владельца прибора.

Глава Росстандарта считает, что новая система поможет бороться с мошенниками, которые продают фальшивые документы.

Ранее специалисты назвали способы для экономии на оплате отопления.

 

 

Теги: росстандарт, счетчики
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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