Глава Росстандарта Абрамов рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал "Российской газете" об отмене документов на поверку счетчиков. Бумажные документы заменят записью в специальной базе ведомства. Законопроект уже направили в Госдуму.
Абрамов отметил, что юридическое значение будут иметь только запись в специальной базе данных. Свидетельства на бумаге будут выдавать только по желанию владельца прибора.
Глава Росстандарта считает, что новая система поможет бороться с мошенниками, которые продают фальшивые документы.
Ранее специалисты назвали способы для экономии на оплате отопления.
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