Глава Росстандарта Абрамов рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Юридическое значение будут иметь только запись в специальной базе данных.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал "Российской газете" об отмене документов на поверку счетчиков. Бумажные документы заменят записью в специальной базе ведомства. Законопроект уже направили в Госдуму.

Абрамов отметил, что юридическое значение будут иметь только запись в специальной базе данных. Свидетельства на бумаге будут выдавать только по желанию владельца прибора.

Глава Росстандарта считает, что новая система поможет бороться с мошенниками, которые продают фальшивые документы.

Ранее специалисты назвали способы для экономии на оплате отопления.