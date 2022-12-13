Глава "Россетей" рассказал о развитии Восточного полигона и других крупных проектах компании

По его словам, "Россети" обеспечили электроэнергией больше тысячи объектов, построенных в рамках нацпроектов.

Глава "Россетей" Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал о развитии Восточного полигона и других крупных проектах компании.

По его словам, "Россети" обеспечили электроэнергией больше тысячи объектов, построенных в рамках нацпроектов. Он подчеркнул, был завершен Кольско-Карельский транзит, который позволяет передавать мощности Мурманской области на территорию Карелии и Ленинградской области.

Также Рюмин отметил, что на первом этапе развития Восточного полигона работа идет в соответствии с графиком. Он уточнил, что завершены 13 из 14 объектов проекта.

Ранее Мишустин заявил, что нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса

Видео: Правительство России