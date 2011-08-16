Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК

Все цели в рамках объединения "Россетей" с Федеральной сетевой компанией (ФСК) достигнуты. В частности, специалистам удалось сократить управленческие расходы на пять миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделал перед главой государства Владимиром путиным генеральный директор объединенной компании Андрей Рюмин. Чиновник выступил в Кремле с докладом.
Мы имеем единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса. Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли.
Андрей Рюмин, глава "Россетей"
Путин провел встречу с гендиректором "Россетей".
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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