Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК

Андрей Рюмин рассказал о результатах работы компании за текущий год.

Все цели в рамках объединения "Россетей" с Федеральной сетевой компанией (ФСК) достигнуты. В частности, специалистам удалось сократить управленческие расходы на пять миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделал перед главой государства Владимиром путиным генеральный директор объединенной компании Андрей Рюмин. Чиновник выступил в Кремле с докладом.

Мы имеем единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса. Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли. Андрей Рюмин, глава "Россетей"

Путин провел встречу с гендиректором "Россетей".

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live