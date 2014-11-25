Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ

Анзор Музаев уверен, что выпускники школ будут довольны результатами сданных экзаменов после объявления баллов.

Школьники из года в год жалуются на сложность Единого государственного экзамена, а также пишут об этом в социальных сетях, но в результате остаются довольны своими итоговыми оценками. Соответствующее заявление журналистам сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он прокомментировал ряд публикаций в Telegram-каналах со ссылкой на выпускников учебных учреждений и их родителей. Ученики говорили об ощущениях от ЕГЭ в 2025 году. Они уведомили о сложности заданий по математике профильного уровня, так как по их мнению тестирование было олимпиадного уровня.

Заходите в поисковик прошлых лет и видим восторг от полученных баллов. Они пишут: несмотря на сложность математики этого года, я все-таки справился и получил высокие баллы. Я надеюсь, в этом году будет то же самое. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Напомним, что ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоялся 27 мая. На участие в мероприятиях было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. Экзамен состоялся во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих государственные образовательные программы за рубежом.

Музаев: отмена ЕГЭ для победителей олимпиад пагубно отразится на прозрачности.

Фото: YouTube / РАНХиГС