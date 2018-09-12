Глава Росгвардии не согласился с приговором Устинову

Актера приговорили к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа во время митинга.

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актёру Павлу Устинову в качестве наказания хватило бы одного года условно. Суд же приговорил его к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа во время митинга 3 августа.

Золотов заявил, что эти 3,5 года он бы добавил бы блогеру Владиславу Синице, которого осудили на пять лет за экстремизм.

Вот ещё бы 3,5 года за призывы убивать жен, детей. Виктор Золотов

Золотов считает, что Синица отделался маленьким сроком.

Также прокуратура Москвы просит изменить меру пресечения Павлу Устинову.

Видео: YouTube/ Oleg Kozlovsky