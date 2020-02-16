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На совещании Совета безопасности обсудили регулирование оборота огнестрельного оружия
Сегодня, 18:35
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На совещании Совета безопасности обсудили регулирование оборота огнестрельного оружия

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Владимир Путин поинтересовался у глав Росгвардии и МВД исполнением поручения по ограничению оборота оружия.

9 июля президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одной из главных тем собрания стало исполнение недавно озвученного главой государства поручения по регулированию сферы оборота огнестрельного оружия, введению новых правил, регламентирующих его получение и особых мер контроля за его выдачей. 

Президент открыл встречу предложением вернуться к ранее обсуждавшимся инициативам и подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан и недопущению правонарушений в области оружейного оборота. С этой целью Владимир Путин предложил двоим членам Совбеза, главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Росгвардии Виктору Золотову, "поделиться идеями" по теме ограничения оборота оружия. 

Впервые Владимир Путин потребовал проработать новые правила оборота оружия после трагедии в Казани. 

Фото: Pixabay

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Категории: Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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