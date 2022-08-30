Путин попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев на Украине

Войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства попросил Золотова доложить о работе росгвардейцев в рамках спецоперации на Украине. В ходе беседы Золотов отметил, что войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности. Он подчеркнул, что росгвардейцы налаживают мирную жизнь на освобожденных территориях ДНР, ЛР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Путин заявил, что на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России.

Видео: kremlin.ru