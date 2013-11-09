Путин: на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России

На Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.
Баринов отметил, что оппоненты России на Западе пытаются дискредитировать государственную политику страны. Путин согласился с этим заявлением, а также добавил, что западные страны всегда пытаются это сделать.
Ранее Путин заявил о росте доходов России.
Видео: Telegram / Пул №3
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