Путин: на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России

Глава государства провел встречу с руководителем ФАДН.

На Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

Баринов отметил, что оппоненты России на Западе пытаются дискредитировать государственную политику страны. Путин согласился с этим заявлением, а также добавил, что западные страны всегда пытаются это сделать.

Ранее Путин заявил о росте доходов России.

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