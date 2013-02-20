Путин заявил о росте доходов России

Он подчеркнул, что наблюдается рост нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.

Президент России Владимир Путин заявил о росте доходов в стране. Об этом он рассказал на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

Глава государства отметил, что на это не смогли повлиять санкции "недоброжелателей" и "завистников". Он подчеркнул, что наблюдается рост нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.

По словам Путина, это говорит о стабилизации экономических показателей. При этом президент отметил, что риски в среднесрочной перспективе остаются.

Ранее Путин назвал очень важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами.

Видео: kremlin.ru