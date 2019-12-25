По его словам, этот вопрос будет опять упираться в дополнительное финансирование.

Президент России Владимир Путин назвал очень важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами. Об этом он рассказал на совещании по ликвидации природных пожаров.

Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с курирующим вице-премьером и с министром природных ресурсов. Он подчеркнул, что создание центра по борьбе с лесными пожарами будет опять упираться в дополнительное финансирование.

Дело не в том, чтобы передать этому центру силы и средства или функцию, а дело в том, чтобы они могли эффективно исполнять свои обязанности в случае передачи. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что площадь лесных пожаров в 2022 году стала в три раза меньше, чем в прошлом.

Фото: kremlin.ru