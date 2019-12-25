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Путин назвал очень важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами
Сегодня, 14:28
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин назвал очень важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами

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По его словам, этот вопрос будет опять упираться в дополнительное финансирование.

Президент России Владимир Путин назвал очень важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами. Об этом он рассказал на совещании по ликвидации природных пожаров.

Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с курирующим вице-премьером и с министром природных ресурсов. Он подчеркнул, что создание центра по борьбе с лесными пожарами будет опять упираться в дополнительное финансирование.

Дело не в том, чтобы передать этому центру силы и средства или функцию, а дело в том, чтобы они могли эффективно исполнять свои обязанности в случае передачи.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что площадь лесных пожаров в 2022 году стала в три раза меньше, чем в прошлом.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, единый центр, лесные пожары, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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