Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом

Глава государства уточнил, что площадь лесных пожаров уменьшилась в 2,8 раза.

Площадь лесных пожаров в России в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны.

Глава государства уточнил, что площадь лесных пожаров уменьшилась в 2,8 раза. Он подчеркнул, что из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части России ситуация усложнилась. Путин уделил особое внимание Рязанской области.

Ранее Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.

Видео: kremlin.ru