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Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом

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Глава государства уточнил, что площадь лесных пожаров уменьшилась в 2,8 раза.

Площадь лесных пожаров в России в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны.

Глава государства уточнил, что площадь лесных пожаров уменьшилась в 2,8 раза. Он подчеркнул, что из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части России ситуация усложнилась. Путин уделил особое внимание Рязанской области.

Ранее Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, лесные пожары, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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